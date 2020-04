Maseczki i książki od Muzeum II WŚ dla mieszkańców Gdańska

17 kwietnia 2020, godz. 14:00 (1 opinia) autor: as

"Maska i Książka" to kampania społeczno-lokalna Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prowadzona w ramach szerszej akcji #M2WSwirtualnie. MIIWŚ

2 tys. maseczek higienicznych i tyle samo książek o II wojnie światowej - to na początek, ale jeśli będzie duże zainteresowanie, Muzeum II WŚ zwiększy nakład. Ruszyła akcja pt. "Maska i Książka", w której każdy mieszkaniec Gdańska może bezpłatnie zamówić pakiet od muzeum.

- Obecna sytuacja nie pozwala mi zaprosić was do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dlatego właśnie, wspólnie z moimi współpracownikami, postanowiliśmy odwiedzić was zdalnie w ramach nowego projektu "Maska i książka". Tym skromnym upominkiem - niezbędną dziś maską ochronną oraz wartościową niezależnie od okoliczności lekturą - chcemy was zapewnić o naszej solidarności, życzliwości, ale także o niezmiennej gotowości naszej instytucji do realizowania statutowej misji, którą jest pielęgnowanie polskiej historii. Dziś tę misję realizujemy głównie w sieci za pomocą social mediów, takich jak: Facebook, Twitter czy Instagram - mówi dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Publikacja Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej prezentuje spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum II Wojny Światowej

"Maska i Książka" to kampania społeczno-lokalna Muzeum II Wojny Światowej , prowadzona w ramach szerszych działań uczestnictwa muzeum w internecieUczestnicy akcji, po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie muzeum1939.pl/maskaiksiazka , otrzymają od Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku bezpłatnie maskę ochronną i publikację dotyczącą II wojny światowej. Maska i książka zostaną dostarczone przez firmę kurierską pod same drzwi uczestnika projektu, czyli zgodnie z ideą akcji #Zostańwdomu.Akcja skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Gdańska. Muzeum na początek przewidziało 2 tys. pakietów. Jednak zainteresowanie jest na tyle duże (w ciągu pierwszej godziny trwania akcji udział w niej wzięło ponad 200 osób), że muzeum będzie zwiększać nakład - początkowo prawdopodobnie o kolejne 2 tys. Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania jednego zestawu składającego się z jednej maski i jednej książki. Pod jeden adres mogą zostać wysłane maksymalnie cztery zestawy. Akcja będzie trwała do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 10.05.2020 r.